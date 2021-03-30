شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية توسع مكاسبها ومؤشر داكس "الألماني" يسجل مستوي قياسي جديد والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء لتوسع مكاسبها للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلة أعلى مستوى فى 13 شهرا ،وقاد السوق الألماني المكاسب وسجل مؤشر داكس مستوى قياسي جديد ،وسط تجاهل التطورات الجديدة فى سوق السندات فى الولايات المتحدة.

زاد مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.4% حتى الساعة 11:33 بتوقيت جرينتش ،وسجل مستوي 430.4 نقطة الأعلى منذ شباط/فبراير 2020 ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس مرتفعا بنسبة 0.2% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد مكاسب قوية للأسهم الأمريكية فى وول ستريت.

ارتفع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الثلاثاء ليوسع مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 13 شهرا ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الخضراء.

تصدر قطاع البنوك والشركات المالية، قائمة القطاعات الرابحة فى أوروبا ، مع ارتفاع بأكثر قرابة 2.0% ،لتعوض أسهم القطاع معظم خسائرها التي تكبدتها بالأمس.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز الصناعي بحوالي 0.2% ،وأنهي المؤشر جلسة الأمس فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 0.3% ، فى ثالث مكسب يومي على التوالي ،وسجل مستوي قياسي جديد عند 33,259.0 نقطة.

تحسنت المعنويات فى الأسواق ،مع انحسار القلق حيال الأسهم الأمريكية فى وول ستريت ، بعد صعود مؤشر داو جونز الصناعي لأعلى مستوياته على الإطلاق ، فى ظل توقعات بأن مبادرة البنية التحتية للرئيس الأمريكي "جو بايدن" يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 3.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.774 %.

فى أوروبا ارتفع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.5% ، مسجلا مستوى 3,910.20 نقطة الأعلى منذ عام 2008 ،وفى فرنسا صعد مؤشر كاك 40 بنسبة 0.45% ، وفى لندن زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2%.

وفى ألمانيا أضاف مؤشر داكس نسبة 0.7% ليتصدر قائمة الأسواق الرابحة فى أوروبا ،وسجل مستوى قياسي جديد عند 14,926.5 نقطة.