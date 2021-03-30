«أرادَ» تبدأ بتسليم 255 منزلاً جديداً في الجادة

الشارقة: ”الخليج 365”

أعلنت«أرادَ» عن إكمال دفعة جديدة من الشقق في مجمّعاتها السكنية بالجادة، مشروع الشركة الذي تبلغ قيمة مبيعاته الإجمالية 24 مليار درهم في قلب الشارقة الجديدة. وقد بدأت عمليات التسليم في أول أربعة مبان من شقق «أريج»، والبالغ إجمالي عددها 255 وحدة سكنية، ضمن خطة التسليم النشطة التي وضعتها «أرادَ» لعام 2021.

وتقع مباني شقق «أريج» ضمن المرحلة الأولى من المخطط الرئيسي بمشروع الجادة، وتضم استوديوهات وشققاً من غرفة وغرفتي نوم بيعت بالكامل. ويحظى المالكون الجُدد في شقق «أريج» بتصاميم عصرية مميزة وباقة من المرافق الاستثنائية. وتبعد الأبنية الأربعة من شقق «أريج» مسافة قصيرة عن وجهة الترفيه العائلية المميزة، «مدار»، و«مجمّع نِست»، مساكن الطلاب في مجتمع الجادة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة «أرادَ»: نستعد الآن للترحيب بباقة من المالكين الجُدد في الجادة وعددهم 465 مالكاً، بعد أن انتهينا من تشييد سبعة مجمّعات شقق خلال الربع الأول من هذا العام بحمد الله وتوفيقه. وأضاف: لا يفوتنا أن نشكر جميع من وضعوا ثقتهم في شركة «أرادَ»، وأن نرحّب بهم في منازلهم الجديدة في أحد أكثر الوجهات العصرية حيوية ونشاطاً في إمارة الشارقة.

وبدأ تسجيل الطلاب فعلياً في مدرسة سابيس الدولية- الجادة للعام الدراسي المقبل، وهي واحدة من ثلاث مدارس سيحتضنها المشروع، حيث سيتم افتتاحها للعام الأكاديمي 2021-2022 في سبتمبر/ أيلول المقبل.

ويأتي الإعلان عن الدفعة الجديدة من عمليات التسليم بعد الانتهاء من أبنية شقق «ريحان» الثلاث، وهي أول باقة من المنازل التي تم إكمالها في الجادة في شهر يناير/ كانون الثاني من هذا العام. وستواصل الشركة عمليات التسليم على مدى الأشهر القليلة المقبلة، بما في ذلك ثلاث أبنية أخرى من شقق «أريج»، ومجمّعات مِسك الأربعة الفاخرة، إضافة إلى الفلل والمنازل البالغ عددها 101 منزل في مجتمع سراب.

ويمتد مشروع الجادة العملاق على مساحة تزيد على 24 مليون قدم مربعة، على آخر قطعة كبرى في قلب الشارقة الجديد. وتضم الجادة باقة من الأحياء السكنية الراقية، إضافة إلى تشكيلة واسعة من الخيارات التجارية والفندقية والترفيهية والرياضية والتعليمية والصحية، والتي تقع جميعها ضمن محيط أخضر تم تصميمه بعناية لمنح أفضل تجربة معيشة لجميع المقيمين.

كما يتوسط المشروع مجمّع مدار بالجادة، الوجهة الترفيهية الجديدة لجميع أفراد العائلة، من تصميم شركة زها حديد العالمية للهندسة المعمارية، والذي تم افتتاحه في شهر فبراير/ شباط 2020 ورحب حتى الآن بأكثر من مليون زائر من مختلف أنحاء الدولة.