27 مكتباً للتدقيق على موازنات عقارات الملكية المشتركة في دبي

دبي: ”الخليج 365”

باتت المعايير والضوابط الخاصة بالتدقيق على الموازنات السنوية لرسوم الخدمات والتقارير المالية للعقارات ذات الملكية المشتركة بدبي أكثر رسوخاً وإحكاماً، وذلك على إثر توقيع مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك اتفاقيات مع 27 مكتباً للتدقيق، والتي تأتي في إطار حرص المؤسسة الدائم على تعزيز مبدأ الحوكمة والرقابة على العقارات ذات الملكية المشتركة من خلال شركات التدقيق. ومن شأن هذه الخطوة أيضاً توثيق العلاقة الاستراتيجية وخصخصة العمل مع شركاء الدائرة، وذلك عن طريق إرساء عملية التدقيق على شركات التدقيق، بهدف رفع وإنجاز عملية التدقيق والمعاملات المرتبطة بها.

ووفقاً للاتفاقيات الموقّعة؛ تلتزم مكاتب التدقيق بتدقيق البيانات المالية للعقارات المشتركة للحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من الأخطاء الجوهرية، وبالتالي تمكين المدقق من إبداء رأي حول ما إذا تم إعداد تلك البيانات من جميع النواحي المادية وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) وتقديم تقرير حول البيانات المالية والتواصل اللازم بموجب معايير التدقيق الدولية (ISAs) وفقًا لنتائج مدقق الحسابات. كما يقوم مكتب التدقيق بتقييم معايير الرقابة بالإضافة إلى عملية إدارة المخاطر الخاصة للعقارات المشتركة وتقييم كفاءة وفاعلية التشغيل وتقييم مدى كفاية وموثوقية المعلومات المالية لهذه العقارات. بالإضافة إلى التحقق من التزام شركة الإدارة بالقوانين واللوائح المعمول بها بشأن عقارات الملكية المشتركة. والتأكد من مدى التزام جهة الإدارة في إدارة الأجزاء المشتركة للعقارات المشتركة طبقاً لنطاق التدقيق المعد من قبل المؤسسة.

وقال المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري «ريرا»: «نسعى دائماً إلى الدخول في علاقات شراكة مع أبرز المؤسسات المتخصصة من القطاع الخاص، ليكونوا شركاء داعمين لنا في عملياتنا وتنفيذ استراتيجياتنا على النحو الأمثل. ويجسد ذلك حرصنا على تعزيز مبدأ الحوكمة والرقابة عن طريق الاستعانة بشركات التدقيق للتدقيق على العقارات ذات الملكية المشتركة. وعلاوة على ذلك، فإننا نعمل مع مختلف شركائنا على تطوير معايير وضوابط تحكم آليات التدقيق، وصولاً إلى موازنات سنوية تتمتع بأعلى درجات النزاهة والمصداقية، خاصة عندما يتعلق الأمر ببدل الخدمات، ووضع التقارير المالية المتعلقة بإدارة هذا النوع من العقارات. إننا نؤمن تمامًا أن مثل هذه العلاقات والأهداف المتضمنة فيها تساعد في محافظة دبي على صورتها كوجهة عقارية رائدة تضمن الحقوق لجميع الأطراف».

وقال محمد خليفة بن حماد مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري: «إن توقيع مثل هذه الاتفاقيات مع نخبة الشركات من مختلف التخصصات في القطاع الخاص، يأتي في إطار حرص المؤسسة على تقديم أفضل خدمات التدقيق لمتعاملينا ورفع كفاءة وإنجاز عملية التدقيق والمعاملات المرتبطة بها وسنواصل البحث عن أفضل الشركاء لمساعدتنا على تحقيق أهدافنا، وإيجاد أفضل الحلول المالية للعقارات ذات الملكية المشتركة، وتوفير المزيد من الخيارات أمام الملاك».