«باي بال» تطلق خدمة الدفع باستخدام 3 عملات رقمية

عززت شركة «باي بال» خطواتها لدعم العملات الرقمية المشفرة، من خلال إتاحة الدفع باستخدام عملات «بتكوين» و«إيثيريوم» و«لايت كوين» للمستخدمين في الولايات المتحدة.

وأعلنت الشركة عن السماح للمستخدمين بتداول العملات المشفرة من خلال محفظتها الرقمية في أكتوبر الماضي من خلال إتاحة بيع وشراء هذه العملات عن طريقها، فيما ستوفر لهم مع الإضافة الجديدة سحب أي مبلغ يمتلكونه من العملات المشفرة بالدولار الأمريكي، كما ستتيح للمستخدمين الدفع في المتاجر التي تقبل العملات الرقمية فقط، من خلال تحويل الدولار للعملة الرقمية التي يتعامل بها المتجر.

وتحدد «باي بال» قيمة صرف العملات الرقمية مقابل الدولار بنسبة ثابتة وفقًا لمتغيرات السوق، وبهذا فإن أي مستخدم يمتلك محفظة "باي بال" الدفع في أي متجر سواء كانت يدعم العملات الرسمية أو الرقمية، كما يمكن لأي مستخدم تحويل قيمة المبالغ التي يمتلكها في العملات المشفرة إلى دولار أمريكي بكل سهولة.

(وكالات)