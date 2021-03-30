شكرا لقرائتكم خبر عن شراكة بين «إنجازات» و«لامبريل» لتسريع التحول الرقمي في قطاع الطاقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

أعلنت «إنجازات»، الشركة المختصة بالتحول الرقمي في دولة الإمارات، و«لامبريل» المزود الدولي بخدمات قطاع الطاقة، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء وتسويق حلول رقمية مبتكرة تركز في الأغلب على مصادر الطاقة المتجددة وصناعات النفط والغاز.

وسيتم تسجيل المشروع المشترك الشامل داخل سوق أبوظبي العالمي بتمويل أوّلي يبلغ 7 ملايين دولار مقسم بالتساوي بين الشركتين ويتم استثماره في عام 2021، مع تعيين مديرين من كلا الطرفين ومديرين مستقلين. وسيعمل هذا الاتفاق على جلب عدد من المشاريع الرقمية إلى السوق لتحقيق تدفقات إيرادات مستقلة.

قال كريستوفر ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للشركة: «يُمثل تأسيس أسواق جديدة مع شركاء استراتيجيين مثل «إنجازات» وشركتها الأم «جي 42» أساساً لتطور أعمالنا الرقمية».

وأضاف: «تتيح لنا وحدة الأعمال الرقمية في «لامبريل» التركيز على استثمار خبرتنا ومعرفتنا الفريدة، مع الاستمرار في تحسين أعمالنا التقليدية عبر تطبيق التقنيات الرقمية الناشئة».

وقال ماكدونالد: «نحن سعداء بالتقدم الذي تم إحرازه وتوج بإعلان اليوم، ويتطلع الفريق للارتقاء بهذا المشروع المشترك إلى مستوى أعلى».

وقال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لإنجازات: نحن فخورون بالإعلان عن مشروعنا المشترك مع «لامبريل»، والذي سيكون حافزاً لتحويل أعمالنا من الجانبين. ونعتقد أن أفضل طريقة لتحقيق التحول الرقمي هي من خلال الشراكة والابتكار المشترك اللذين يسخران خبرات الشركاء وقدراتهم لإيجاد قيمة جديدة؛ حيث تجلب «لامبريل» ثروة من المعرفة في هذا المجال، فيما نشارك من جانبنا بالخبرة الرقمية وبقدراتنا على إنشاء مشاريع ومنظومات رقمية مبتكرة.