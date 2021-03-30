شكرا لقرائتكم خبر عن 3.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 3.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس الثلاثاء تسجيل 202 مبايعة بقيمة 468.96 مليون درهم، منها 21 مبايعة للأراضي بقيمة 133.37 مليون درهم و181 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 335.59 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 92 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم وثالثة في الحبية السادسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 3 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 16 مليون درهم في منطقة معيصم الأول وأخيراً مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 29 مبايعة بقيمة 28 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 19 مبايعة بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 16 مبايعة بقيمة 26 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 2.72 مليار درهم منها 23 رهن أراض بقيمة 278.95 مليون درهم و60 رهن فلل وشقق بقيمة 2.44 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة مرسى دبي بقيمة ملياري درهم وأخرى في منطقة البرشاء جنوب الثالثة بقيمة 100 مليون درهم.

وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 12 هبة بقيمة 59.04 مليون درهم كان أهمها بمنطقة القرهود بقيمة 48 مليون درهم، وأخرى في منطقة الخليج التجاري بقيمة 5 ملايين درهم.