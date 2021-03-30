شكرا لقرائتكم خبر عن "معدنية" تُقلص خسائرها 37% خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية للشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنيه"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الخسائر بنسبة 37.3% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 40.8 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 65.1 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائراً تشغيلية بلغت 31.5 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 54.7 مليون ريال خلال العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى تسجيل خسائر انخفاض في قيمة الشهرة بمبلغ 40.10 مليون ريال سعودي خلال العام 2019.

ويرجع استمرار تحقيق الخسائر خلال 2020 إلى انخفاض المبيعات نتيجة لجائحة كورونا والإحترازات التي وضعت للحد من انتشار الفايروس، وكذلك لعمل مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها ومخزون بطيئ الحركة بمبلغ 12.1 مليون ريال سعودي مقارنة بمبلغ 2.7 مليون ريال سعودي خلال العام 2019.

وتراجعت المبيعات إلى 206 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 263.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن خسائر "معدنية" تراجعت بنسبة 59.06% لتصل إلى 21.03 مليون ريال في التسعة أشهر الأولى من العام الماضي، مقارنة بخسائر نحو 51.37 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2019.