شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "كهرباء السعودية" تتضاعف خلال 2020 وإدارتها تُوصي بتوزيع 0.7 ريال للسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت نتائج أعمال شركة كهرباء السعودية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 118% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.4 مليار ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 7.6 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 6.5 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع الايرادات التشغيلية الذي يعزى إلى اعتماد تنظيم إيرادات الشركة السعودية للكهرباء وفق نموذج الحد الأدنى للتكاليف التشغيلية لتحديد الإيراد المطلوب للعام المالي 2020، بالإضافة إلى تغطية حساب الموازنة للفرق بين الإيراد المطلوب المعتمد والإيراد المتحقق للشركة السعودية للكهرباء لعام 2020، بمقدار 6.131 مليار ريال .

كذلك استمر نمو قاعدة المشتركين، بالإضافة إلى الغاء صافي مصروف الضريبة المؤجلة البالغ 412 مليون ريال سعودي وفقا لتعديل نظام ضريبة الدخل المقر خلال 2020.

وارتفعت المبيعات إلى 68.7 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 65 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي بيان منفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2020 بقيمة 2.916 مليار ريال، موزعة على عدد 4.166 مليار سهم، بحصة تبلغ 0.7 ريال للسهم، وبنسبة توزيع تبلغ 7% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 1.1 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 2 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2019.