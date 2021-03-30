شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة "أملاك العالمية" تُوصي بتوزيع أرباح بقيمة 72.5 مليون ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أوصى مجلس إدارة شركة أملاك العالمية للتمويل العقاري بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2020، بقيمة 72.480 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها بواقع 80 هللة لكل سهم، وبنسبة 8% من قيمة السهم الاسمية.

هذا وستكون أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، وسوف يتم الإعلان عن تاريخ موعد انعقادها لاحقاً.

يُذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام 2019، بقيمة 68 مليون ريال، بواقع 0.75 ريال للسهم الواحد، وبما نسبته 7.5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 115.4 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 102.1 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى إنخفاض تكاليف التمويل للبنوك، وتسوية الزكاة في العام 2019 مع الهيئة العامة للزكاة والدخل والتي تخص الأعوام من 2013 إلى 2017. بالإضافة إلى انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية.