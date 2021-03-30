شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية مصرف الراجحي تُقر توزيع أرباح بقيمة 2.5 مليار ريال عن 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لمصرف الراجحي، بجلسته المنعقدة أمس الإثنين، الموافةعلى توزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام 2020، بجلسته المنعقدة أمس الأحد، بقيمة 2.5 مليار ريال.

وأفاد البنك، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودي "تداول"، اليوم الثلاثاء، بأن حصة السهم ستبلغ 1 ريال للسهم، بما نسبته 10% من القيمة الاسمية للسهم، حيث سيتم التوزيع على 32.5 مليار سهم.

وحسب بيان البنك، ستكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة للبنك والمقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز ايداع الاوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية، على أن يبدأ التوزيع في 6 أبريل المُقبل.

وكان المصرف قد حقق صافي أرباح بلغ 11.8 مليار ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020، مقابل أرباح بلغت 11.3 مليار ريال في العام 2019.

وأرجع المصرف ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 6.3% وذلك نتيجة ارتفاع صافي الدخل من العمولات الخاصة، والدخل من رسوم العمليات البنكية، والدخل من تحويل عملات أجنبية، وكذلك الدخل من العمليات الأخرى.

وحقق المصرف صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 16.9 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 16.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المقابل ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.2% ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع مصروف رواتب ومزايا الموظفين و المصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصروف الاستهلاك، بالإضافة الى ارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان من 1.772 مليار ريال الى 2.166 مليار ريال بنسبة 22.2%.