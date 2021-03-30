شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية طيبة للاستثمار تُقر توزيع 0.5 ريال للسهم عن النصف الثاني والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة طيبة للاستثمار، بجلستها المنعقدة أمس الإثنين، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية بقيمة 80.22 مليون ريال، على مساهمي الشركة عن النصف الثاني 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الثلاثاء، بأن الأرباح سيتم توزيعها على عدد 160.5 مليون سهم بواقع 0.50 ريال للسهم، وبنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقاً للبيان، ستكون الأحقية للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ إنعقاد الجمعية العامة، على أن يبدأ الصرف في 15 أبريل المُقبل.

وفوضت الجمعية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2021.

وكانت طيبة للاستثمار قد قامت بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2020 بقيمة 80.22 مليون ريال، على عدد 160.5 مليون سهم، بحصة تبلغ 0.50 ريال للسهم، بما نسبته 5% من القيمة الاسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 98.8 مليون ريال خلال العام 2020، مقابل أرباح بلغت 171.9 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بسبب جائحة كورونا - كوفيد 19 بالإضافة الى تكوين مخصص اضافي للخسائر الإئتمانية المتوقعة للذمم المدينة.

وفي المُقابل، انخفضت التكاليف التشغيلية والمصاريف العمومية والإدارية والتسويقية وعكس مخصص خسائر محتملة بمبلغ 68 مليون ريال تم تكوينه في عام 2018م مقابل التزام ضمان مالي لشركة واحة الألياف الزجاجية (شركة زميلة) وذلك نتيجة بيع الاستثمار في الشركة الزميلة وإعفاء المجموعة من الالتزام الخاص بهذا الضمان المالي.