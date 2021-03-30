شكرا لقرائتكم خبر عن "التصنيع الوطنية" تُقلص خسائرها 73% خلال 2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال التصنيع الوطنية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الخسائر بنسبة 73.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 446.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 1.7 مليار ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 9.8 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 278.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 عن العام السابق إلى تسجيل خسارة اعادة تقييم أصول شركة كريستل والتي تم بيعها لشركة ترونكس ومخصص الدعم المالي لمجمع الاكريليك في العام 2019، والذي تم الإعلان عنه في موقع تداول مع نتائج الشركة الموحدة المراجعة لعام 2019.

هذا وحققت الشركة انخفاضاً في مخصص الهبوط في قيمة الأصول غير المتداولة لشركة مجمع صناعات المعادن المتطورة وتكاليف التمويل مقارنة بعام 2019.

وعلى النحو الآخر، انخفضت المبيعات إلى 2.3 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 3 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 314.5 مليون ريال، مُقابل صافي خسائر بلغ 1.1 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.