شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر العقارية السعودية تتراجع 25% خلال 2020 لزيادة المبيعات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية الأولية للشركة العقارية السعودية، المُعلنة اليوم الثلاثاء، تراجعاً في الخسائر بنسبة 24.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي خسائر بلغ 140.7 مليون ريال مقابل خسائر بلغت 186.4 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية بلغت 83 مليون ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 84.7 مليون ريال خلال العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الخسائر خلال العام 2020 إلى ارتفاع الإيرادات من المبيعات إلى 499.9 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 338 مليون ريال خلال العام 2019.

هذا ويعود استمرار تحقيق الخسائر خلال 2020 إلى إنخفاض ايرادات التاجير بمبلغ 10.8 مليون لإنخفاض نسب الاشغال ومتوسط سعر المتر التأجيري للوحدات المؤجرة في القطاع التجاري والسكني. بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف النشاط نتيجة التوسع في نشاط الشركات التابعة وتأثيرها بزيادة تكاليف التشغيل.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي خسائر بلغ 15.6 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 49 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.