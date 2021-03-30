شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "البابطين" تتراجع 7% في 2020 لارتفاع مصاريف التشغيل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية الأولية لشركة البابطين للطاقة والاتصالات، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن التراجع في الأرباح بنسبة 6.6% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 80.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 86 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 99.1 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 92.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2020 إلى ارتفاع مصاريف التشغيل ومصاريف الزكاة وضريبة الدخل التقديرية.

وارتفعت المبيعات إلى 107.1 مليون ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 70.2 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 52.1 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 61.6 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.