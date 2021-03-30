شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية ليضغط على الدعم المحوري 64.85، مما يتطلب الانتباه من التداولات القادمة، حيث يحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى الاتجاه الصاعد فعالاً لهذا اليوم، بانتظار الحصول على عزم إيجابي يساهم بدفع السعر لاستئناف التداولات الإيجابية التي تستهدف مستويات 66.90 ثم 68.50 كمحطات رئيسية تالية.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 64.00 والمقاومة 67.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط