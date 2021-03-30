شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر الذهب بسلبية قوية ليكسر حاجز 1700.00 ويقترب من هدفنا الأول المنتظر عند 1692.00، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، مع التذكير بأن تجاوز المستوى المذكور سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 1665.00 كمحطة رئيسية تالية، بينما سيبقى الانخفاض المتوقع قائماً ما لم يتم اختراق مستوى 1720.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1720.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط