شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولات سلبية ليدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، ويستمر تأثير نموذج القمة المزدوجة بالضغط سلباً على السعر، بانتظار استهداف مستويات 1.3675 ثم 1.3580 كمحطات رئيسية تالية، بينما يمثل الثبات دون 1.3820 شرط مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3690 والمقاومة 1.3860

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط