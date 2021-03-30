شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يهبط لأدنى مستوى فى 3 أسابيع بفعل ارتفاع عائد السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم هبطت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لأدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، متخلية عن التداول فوق حاجز 1,700$ للأونصة ، بفعل ارتفاع عائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة لمستوي أعلى جديد فى 14 شهرا.

تراجعت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.3% إلى 1,690.84$ الأدنى منذ 9 آذار/مارس الجاري ، من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,712.51$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,714.39$.

أنهي المعدن الثمين"الذهب" تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 1.1% ، فى ثاني خسارة فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

أضاف مؤشر الدولار يوم الثلاثاء نسبة 0.3% ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أكثر من أربعة أشهر عند 93.20 نقطة ، عاكسا الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب والمعادن الأخرى المقومة بالدولار الأمريكي.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 3.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.774% ، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تعزيز مراكز شراء الدولار الأمريكي.

تأتي تلك القفزة الجديدة فى عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل ، فى ظل توقعات بأن مبادرة البنية التحتية للرئيس الأمريكي "جو بايدن" يمكن أن تعزز النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة.

وفقدت أسعار الذهب أكثر من 6% الشهر الماضي ، فى ثاني خسارة شهرية على التوالي ،وبأكبر خسارة شهرية منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية ، الأمر الذي يقلل من جاذبية المعدن الثمين ،ويرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول الغير مدرة للعائد.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت بالأمس بنحو 0.88 طن متري ،فى أول زيادة يومية منذ 19 آذار/مارس الجاري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1,037.50 طن متري.