شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يعمق خسائره لأدنى مستوى فى أربعة أشهر ونصف بفعل ارتفاع السندات الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع اليورو بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى أربعة أشهر ونصف ، فى ظل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، بفعل ارتفاع عوائد سندات الخزانة فى الولايات المتحدة ، ويضغط على العملة الأوروبية التوقعات القاتمة لاقتصاد المنطقة الموحدة.

تراجع اليورو مقابل الدولار قرابة 0.3% إلى 1.1733$ الأدنى منذ 5 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ، من سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.1764$،وسجل أعلى مستوى عند 1.1773$.

أنهي اليورو تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.25% مقابل الدولار ،فى رابع خسارة فى غضون الخمسة أيام الأخيرة ، بفعل التوقعات القاتمة لاقتصاد أوروبا.

أضاف مؤشر الدولار يوم الثلاثاء نسبة 0.3% ، ليوسع مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى أكثر من أربعة أشهر عند 93.17 نقطة ، عاكسا الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اليوم بنسبة 3.5% ، ليواصل مكاسبه لليوم الرابع على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى 14 شهرا عند معدل 1.774% ، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى تعزيز مراكز شراء الدولار الأمريكي.

فى أوروبا ،أدت القيود الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا فى ألمانيا وفرنسا إلى إضعاف التوقعات قصيرة الأجل للاقتصاد الأوروبي ، فى حين أن اتساع الفارق بين عائدات السندات فى الولايات المتحدة وألمانيا يزيد من الضغط السلبي على العملة الموحدة " اليورو".