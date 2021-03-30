شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد أسعار البلاتينيوم من الأعلى لها في أسبوعين مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت أسعار البلاتينيوم في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية على التوالي من الأعلى لها منذ 19 من آذار/مارس وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت أسعار البلاتينيوم 0.32% لتتداول حالياً عند 1,175.51$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,179.27$ للأونصة، مع العلم، أن أسعار البلاتينيوم استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,179.15$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى 92.94 مقارنة بالافتتاحية عند 92.91.

هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.2% مقابل 1.1% في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر ستاندرد آند بورز المركب-20 لأسعار المنازل تسارع النمو إلى 11.4% مقابل 10.1% في كانون الأول/ديسمبر، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد توضح اتساعاً إلى 96.9 مقابل 91.3 شباط/فبراير الماضي.

وفي سياق أخر، تابعنا في مطلع هذا الأسبوع إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عن كون 90% من البالغين في بلاده سيكونون مؤهلين للحصول على لقاح فيروس كورونا الشهر المقبل، بينما صرح وزير المالية الفرنسي برونو لو مير أيضا بالأمس أن بلاده لا تعتزم إجراء أي تعديلات على قيود الإغلاق المفروضة هناك حالياً على المتاجر والشركات، موضحاً أنه حينما يكمن السماح بإزالة القيود فأن الحكومة الفرنسية ستقوم بذلك.

ويذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أعلنت الأربعاء الماضي تراجعها عن قرارها بتمديد إجراءات الإغلاق خلال عيد الفصح في ألمانيا، الأمر الذي خفف من القلق في الأسواق حول تقدم مسار إعادة الانفتاح الاقتصادي العالمي، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لأكثر من 126.89 مليون ولقي 2,778,619 شخص مصرعهم في 223 دولة.

ونود الإشارة، لكون 41% من الطلب العالمي على البلاتينيوم يأتي من قطاع صناعية السيارات الذي تضرر مؤخراً وبالأخص في أوروبا من جراء تابعيات تفشي فيروس كورونا، بينما 31% من الطلب على البلاتينيوم يأتي من قطاع المصوغات التي شهد مؤخراً انتعاش نظراً لتراجع أسعار البلاتينيوم بشكل ملحوظ أمام الذهب لما دون النصف مؤخراً وذلك على الرغم من كون البلاتينيوم أندر 30 مرة من الذهب وكان في مطلع هذا القرن ضعف ثمن الذهب.

بخلاف ذلك، تابعنا مطلع هذا الأسبوع تغريدة شركة الخدمات البحرية "إنشيب" عبر تويتر بأنه تم إعادة تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إفير جرين" التي كانت تسد قناة السويس المصرية، في سياق أخر، تتطلع الأسواق غداً الأربعاء إلى خطاب الرئيس الأمريكي بايدن في بيتسبرغ والذي من المرتقب أن يكشف خلاله عن تفصيل خطط الإنفاق على البينة التحتية والتي قد تعزز التعافي الاقتصادي لأكبر اقتصاد في العالم من جائحة كورونا.