شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع قليلاً سهم آي بي إم (IBM) في آخر جلساته، مسجلاً خسائر طفيفة بلغت نسبتها -0.38% بما يعادل -52 سنت ليستقر على سعر 135.86 دولار، وذلك وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحاول السهم بذلك اكتساب زخماً إيجابياً وتصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها.

لهذا نحن نرجح ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 132.25، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 139.50.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه