شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون وسط توقعات إيجابية – تحليل – 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وسط سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط ميل، مع تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليحقق السهم مكاسب جديدة في آخر جلساته بنسبة بلغت 0.67% بما يعادل 1.11 نقطة ليستقر على سعر 166.04 دولار.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للسهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الفرعية 166.18، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 173.55.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد