شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يستجمع قواه الإيجابية – تحليل – 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع سهم جي بي مورجان (JPM) في آخر جلساته، ليستجمع السهم بعضاً من قواه الإيجابية التي قد تساعده في الحفاظ على الاتجاه الرئيسي الصاعد، في ظل تداولاته بمحاذاة خط ميل صاعد على المدى القصير كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليسجل السهم خسائر بلغت نسبتها -1.55% بما يعادل -2.41 نقطة ليستقر على سعر 152.68 دولار، كما يستفيد السهم بالدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 146.65، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 158.00.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه