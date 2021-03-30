شكرا لقرائتكم خبر عن كوكاكولا يواصل الارتفاع – تحليل – 30-03-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم كوكاكولا (KO) الارتفاع في آخر جلساته، وسط تداولاته بمحاذاة خط اتجاه تصحيحي صاعد على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق، ليحقق السهم مكاسب جديدة بلغت نسبتها 1.53% بما يعادل 0.81 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 53.85 دولار، كما يستفيد السهم من تداولاته المستمرة أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 54.57 استعداداً لمهاجمته.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد