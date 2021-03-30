بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على انخفاض المؤشر العام 10.8 نقطة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الثلاثاء على انخفاض مؤشر السوق العام 8ر10 نقطة ليبلغ مستوى 76ر5735 نقطة بنسبة هبوط بلغت 19ر0 في المئة.

وتم تداول كمية أسهم بلغت 2ر197 مليون سهم تمت عبر 8601 صفقة نقدية بقيمة 37 مليون دينار (نحو 4ر118 مليون دولار).

وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 4ر13 نقطة ليبلغ مستوى 69ر4681 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 3ر118 مليون سهم تمت عبر 4204 صفقات نقدية بقيمة 5ر10 مليون دينار (نحو 6ر33 مليون دولار).

وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر21 نقطة ليبلغ مستوى 94ر6268 نقطة بنسبة هبوط بلغت 34ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 8ر78 مليون سهم تمت عبر 4397 صفقة بقيمة 4ر26 مليون دينار (نحو 48ر84 مليون دولار).

وفي غضون ذلك ارتفع مؤشر (رئيسي 50) نحو 7ر12 نقطة ليبلغ مستوى 55ر4857 نقطة بنسبة صعود بلغت 26ر0 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 5ر91 مليون سهم تمت عبر 2922 صفقة نقدية بقيمة 9 ملايين دينار (نحو 8ر28 مليون دولار).

وكانت الشركات الأكثر ارتفاعا هي (ايفا فنادق) و(استلاكية) و(سنام) و(مراكز) أما شركات (وطني) و(زين) و(بيتك) و(عقارات ك) فكانت الأكثر تداولا من حيث القيمة في حين كانت شركات (كميقك) و(زين) و(مراكز) و(اسس) الأكثر انخفاضا.