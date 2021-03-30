شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يتحدث عن الدروس المستخلصة من أزمة جنوح السفينة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الثلاثاء، أن أزمة جنوح سفينة «إيفر غيفن» انتهت بدون خسائر، مشيراً إلى ضرورة استخلاص الدروس من أزمة جنوح السفينة.

وقال السيسي في كلمة ألقاها خلال زيارته لمقر هيئة قناة السويس في مدينة الإسماعيلية: «يجب توفير مختلف أشكال الدعم لتعزيز العمل في قناة السويس».

وأضاف الرئيس المصري أنه «لم يكن يتمنى وقوع حادث مثل جنوح السفينة، لكن ما حدث أعاد تأكيد أهمية قناة السويس، وقد تم التعامل معه بفاعلية وكفاءة»

وتابع قائلاً: «سنعمل على توفير كل الاحتياجات والأدوات لتطوير قدراتنا»، لافتاً إلى أن «مصر تقوم بجهود جبارة على أكثر من صعيد».