الاقتصاد

يكسر الرقم القياسي لأطول نفَس تحت الماء

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادي

30 مارس 2021

15:01 مساء

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إعداد: مصطفى الزعبي
سجّل الغواص الكرواتي بوديمير بودا شوبات (54 عاماً)، رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأطول نفس محبوس تحت الماء، بعد أن أمضى 24 دقيقة و33 ثانية تحت الماء، في حمام سباحة ببلدة سيساك.
وكان شوبات الذي تمكن من كسر حاجز الـ24 دقيقة قبل ثلاث سنوات، لاعب كمال أجسام قبل أن يصبح أحد أفضل 10 غواصين في العالم، ومحطم الرقم القياسي العالمي للمرة الثانية في موسوعة «جينيس».
وأوضح الخبراء أن قضاء 24 دقيقة و33 ثانية تحت الماء من دون الخروج للهواء، يتطلب سنوات من التحضير والتدريب للجسم لضخ الدم المؤكسج بمعدل بطيء جداً عبر الجسم، والاحتفاظ باولأكسجين فترات طويلة من الزمن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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