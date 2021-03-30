يكسر الرقم القياسي لأطول نفَس تحت الماء

إعداد: مصطفى الزعبي

سجّل الغواص الكرواتي بوديمير بودا شوبات (54 عاماً)، رقماً قياسياً عالمياً جديداً لأطول نفس محبوس تحت الماء، بعد أن أمضى 24 دقيقة و33 ثانية تحت الماء، في حمام سباحة ببلدة سيساك.

وكان شوبات الذي تمكن من كسر حاجز الـ24 دقيقة قبل ثلاث سنوات، لاعب كمال أجسام قبل أن يصبح أحد أفضل 10 غواصين في العالم، ومحطم الرقم القياسي العالمي للمرة الثانية في موسوعة «جينيس».

وأوضح الخبراء أن قضاء 24 دقيقة و33 ثانية تحت الماء من دون الخروج للهواء، يتطلب سنوات من التحضير والتدريب للجسم لضخ الدم المؤكسج بمعدل بطيء جداً عبر الجسم، والاحتفاظ باولأكسجين فترات طويلة من الزمن.