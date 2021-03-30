الذيد يختتم البطولة الرابعة عشرة للرماية

اختتم نادي الذيد منافسات بطولة الذيد للرماية الهوائية الرابعة عشرة التي أقيمت عن بعد بإشراف اتحاد الرماية وشارك فيها كل من نادي النصر ومؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ونادي الشارقة.

حضر فعاليات ختام البطولة كل من سالم محمد بن هويدن الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي الذيد، والدكتور محمد عامر ممثل اتحاد الإمارات للرماية.

وأسفرت نتائج المنافسات عن فوز إبراهيم خليل إبراهيم من نادي الذيد في فئة العموم بالمركز الأول في منافسات فئة البندقية، وجاءت نورة الكتبي من نادي الشارقة لرياضة المرأة بالمركز الثاني، وسهيلة إمام الدين من نادي الشارقة لرياضة المرأة في المركز الثالث.

وفي مسابقة العموم مسدس، فاز بالمركز الأول محمد حسن آل علي، وبالمركز الثاني كريمة موقاف، والثالث أمين مثنى المنصوري.

وفي فئة الشباب عموم بندقية الأول منصور صالح محمد حسن، والثاني سالم محمد راشد اليماحي، والثالث منصور صالح حسن.

وفي فئة الشباب عموم مسدس فاز بالمركز الأول محمد كمال الكعبي، والثاني عبدالله راشد آل علي، والثالث شمسة حسين الظاهري نادي الشارقة لرياضة المرأة.