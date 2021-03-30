شكرا لقرائتكم خبر عن خروج المصنفتين الخامسة والثامنة أولى مفاجآت بطولة الحبتور للتنس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحمد عبد الملك: مجموعة الحبتور أسهمت في تطوير اللعبة ونشرها

دبي: ”الخليج 365”

شهدت بطولة الحبتور الأولى (K25) لتنس السيدات والمقامة حالياً بمجمع التنس العالمي بفندق الحبتور جراند بالجميرا، انطلاقة مثيرة للبطولة الرئيسية، حيث شهدت مفاجأتان تتمثلان في خروج المصنفتين الخامسة والسادسة على البطولة أمام لاعبتيّن مغمورتيّن، كما انطلقت البطولة المحلية التي يشارك فيها 240 لاعباً ولاعبة من المواطنين والمقيمين.

ومن أبرز نتائج البطولة خسارة المصنفة السادسة الهولندية اندي ايفروم على يد الأوكرانية ماريانا بعد مباراة قوية استغرقت ساعة و55 دقيقة وانتهت بمجموعتين مقابل لا شيء بواقع «6-1 و7-6».

كما ودعت المصنفة الثامنة البلغارية إيزابيلا البطولة بعد خسارتها أمام الروسية فاليريا بمجموعتين مقابل لاشيء بواقع «6-3 و6-4» بعد مباراة استغرقت ساعة و40 دقيقة، وفازت الكورية نالي هان المصنفة السادسة على البطولة على منافستها السلوفاكية تريزا بمجموعتين مقابل مجموعة بواقع «6-1 و2-6 و6-0».

وفازت المصنفة الرابعة الأوكرانية داريا نيجور على التركية بيرفو سينجز بمجموعتين مقابل لاشيء بواقع «6-4 و6-3»، وفازت المتأهلة الكازاخستانية جوزال على الإيطالية مارتينا بمجموعتين للاشيء بواقع «6-1 و6-4».

من جانب آخر، انطلقت منافسات البطولة المحلية للمواطنين والمقيمين بالتزامن مع البطولة الدولية الرئيسية، وكما هو معروف فإن البطولة المحلية تتضمن 11 مسابقة في فئات تحت 12 سنة للبنين والبنات وتحت 14 سنة للبنين والبنات وتحت 16 سنة للبنين والبنات وتحت 18 سنة للبنين والبنات إلى جانب مسابقات الرجال والسيدات والهواة.

ووجه أحمد عبد الملك نائب رئيس اتحاد الإمارات للتنس الشكر إلى مجموعة الحبتور، مشيراً إلى أن رجل الأعمال خلف الحبتور امتدت أياديه البيضاء إلى الكثير من الأنشطة والفعاليات الرياضية وفي مقدمتها التنس، ويعتبره محبو وعشاق اللعبة الأب الروحي لتنس الإمارات.

وأشاد عبد الملك بما قدمته مجموعة الحبتور من دعم للعبة أسهم في نشرها وتطويرها على كافة الصعد، وما هذه البطولات التي تنظمها وتدعمها إلا مثالاً على هذا الدعم وهذه الرعاية التي أسهمت في خلق جيل جديد محب وممارس للعبة، وتابع: «نحن في اتحاد التنس نثمن ونقدر هذا الدعم اللوجستي والمادي، كما أن هناك توجيهات من الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيس اتحاد الإمارات للتنس بضرورة الوقوف إلى جانب مجموعة الحبتور والسعي إلى الاتحاد الدولي للموافقة على الأفكار الرائدة لها وإسناد تنظيم هذه البطولات بالإمارات».

كما أشاد نائب رئيس اتحاد التنس باستحداث هذه البطولة التي ستتطور في المستقبل مثل بطولة تحدي الحبتور الدولية لتنس السيدات التي أصبحت محط أنظار العالم.