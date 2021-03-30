شكرا لقرائتكم خبر عن مقبرة توت عنخ آمون مرشحة لأفضل الجولات الافتراضية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

رشحت مجلة «فوربس» الأمريكية مقبرة الملك الذهبي توت عنخ آمون لأفضل الجولات الافتراضية في العالم.

ووفقاً لفوربس، فإنه على الرغم من تداعيات فيروس «كورونا»، إلا أن حب السفر لم يتوقف أبداً، واضطر الكثير من الناس إلى البقاء في المنزل، وشعروا بفرص كبرى في استكشاف أماكن جديدة والخروج إلى العالم، حيث ارتفعت شعبية الجولات الافتراضية خلال العام الماضي، باعتبارها ملاذاً آمناً لمحبي السفر والاستكشاف، وبينما يتجه الناس إلى السفر مرة أخرى، لا يزال هناك جزء كبير من السكان يحب خوض تجربة سفر افتراضية من المنزل.

ونقلت «فوربس» القول عن برنارد فريشر، مؤسس «فلافور زون»، التي تنشئ «جولات تلفزيونية» لمواقع التراث الثقافي: «نحن في فترة عالية الطلب للغاية لمريدي السياحة الافتراضية».

وقالت «فوربس»: «يمكنك القيام بجولة افتراضية في مصر القديمة، ومشاهدة المقابر الفرعونية التي لطالما سمع العالم عنها، كما توفر الرحلات الافتراضية أيضا ًعبر الإنترنت مرشداً سياحياً مرخصاً، ليساعدك في فهم ما تشاهده وأنت في مكانك عبر الإنترنت، ويمكنكم مشاهدة قناع الملك توت القناع الذهبي وكنوز مصر القديمة في متحف القاهرة، بكلفة بسيطة لا تتجاوز 10 دولارات».