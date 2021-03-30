شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 10777 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.83% ليصل إلى مستوى 2058 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.54% ليصل إلى مستوى 13146 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 4152 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.98% ليصل إلى مستوى 1991 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.61% ليصل إلى مستوى 2947 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1300 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 22 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ مجموعة عامر القابضة، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، المنصورة للدواجن، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، أصول للوساطة في الأوراق المالية، جنوب الوادي للأسمنت، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، العربية للمحابس، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، المصرية للدواجن، شارم دريمز للاستثمار السياحي، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الدولية للمحاصيل الزراعية، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، دلتا للإنشاء والتعمير.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة الشركة الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي 3800 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، المجموعة المصرية العقارية، 980.8 ألف سهم، 700 ألف سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركتي بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار، مجموعة بورتو القابضة-بورتو جروب، 66 ألف سهم، 3.1 مليون سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغائية-فوديكو 500 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، 300 ألف سهم، 300 ألف سهم، على التوالي.

كما أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، بيع عدد 442 ألف سهم خزينة، خلال جلسة أمس الاثنين في السوق المفتوح، وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه حتى تاريخه عدد 3.7 مليون سهم من إجمالي 7.26 مليون سهم، ويتبقى عدد 3.5 مليون سهم، كما باعت شركة الشرقية-ايسترن كومباني 6.31 مليون سهم خلال جلسة أمس.

في سياق آخر أعلنت شركة أوراسكوم المالية القابضة، عن إطلاق شركة جديدة للتكنولوجيا المالية (Fintech) وخدمات الدفع الإلكتروني في السوق المصرية بالشراكة مع شركة أكسيل، برأس المال المبدئي المدفوع للشركة المالية الجديدة أكثر من 100 مليون جنيه ومتوقع أن يصل إلى نصف مليار جنيه، طبقًا لخطة الشركة وتستهدف الشركة الوصول إلى مليون عميل بعد إطلاق الخدمة للجمهور.

في سياق منفصل أعلنت شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف، ارتفاع إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 1.61 مليار جنيه، مقابل 1.54 مليار جنيه خلال 2019، وتسجيل صافي ربح بلغ 192.39 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 41.33 مليون جنيه أرباحًا خلال 2019، بنسبة نمو 365.4% على أساس سنوي، وأرجعت الشركة ارتفاع أرباحها المجمعة خلال العام الماضي إلى انخفاض تكلفة المبيعات بنسبة تصل إلى 6% على أساس سنوي، بالإضافة إلى الترشيد في استخدام التسهيلات الائتمانية والذي أدى إلى انخفاض تكلفة التمويل بنحو 20%.

كما أعلنت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، ارتفاع إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتسجل 1.23 مليار جنيه، مقابل 884.13 مليون جنيه خلال 2019، وسجلت صافي ربح بلغ 186.2 مليون جنيه خلال 2020، مقابل أرباح بقيمة 102.9 مليون جنيه خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة نمو 80.9%، على أساس سنوي.

فيما تراجعت إيرادات شركة رواد مصر للاستثمار السياحي، إلى 24.11 مليون جنيه خلال عام 2020، مقابل 164.9 مليون جنيه خلال 2019، وحققت الشركة خسائر بلغت 56.45 مليون جنيه خلال 2020، مقابل 1.76 مليون جنيه خسائر خلال 2019، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية، بنسبة 3107%.

وحققت الشركة العامة لصناعة الورق - راكتا، خسائر بلغت 69.31 مليون جنيه خلال أول 8 أشهر من العام المالي الجاري.