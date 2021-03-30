شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة الحبوب: توريد 90 ألف طن أرز خلال 3 أشهر لطرحه على بطاقات التموين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة النائب طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة اعتبارا من يوم الخميس المقبل أول شهر أبريل توريد الدفعة الرابعة من الأرز المحلى لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إطار حرص الغرفة على توفير الأرز للمواطنين على البطاقات التموينية ومن خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية، بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى.

وقال طارق حسانين رئيس مجلس ادارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة مستمرة فى توريد الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين، كما أن الأسواق لم تشهد حدوث أى أزمات فى نقص السلع خلال جائحة كورونا، فى الوقت الذى شهدت فيه كبرى الدول نقص فى السلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأوضح رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنه على مدار الثلاثة أشهر الماضية تم توريد ما يقرب من 90 ألف طن أرز لصالح وزارة التموين وأن شعبة الأرز ستقوم بتوريد أى كميات من الأرز الأبيض لصالح الوزارة، فى ظل حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين، كما نجح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وبتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى تأمين مخزون استراتيجى من كافة السلع الأساسية يكفى احتياجات البلاد لفترات طويلة.

وأكد رجب شحاتة أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد اى كميات من الأرز الأبيض لصالح وزارة التموين لتوفيره للمواطنين على البطاقات، وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وأنه سيتم بدء توريد الدفعة الثالثة من الأرز المحلى اعتبارا من يوم الخميس المقبل وعلى مدار شهر أبريل 2021 بكمية 30 ألف طن شهريا ليصل اجمالى الكميات الموردة الى 270 ألف طن حتى شهر أغسطس المقبل .

وأشار "شحاتة" إلى أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين حتى يناير عام 2022، مما يؤكد أن الأرز متوفر بكميات كبيرة فى الأسواق، ولا يوجد أى أزمات تتعلق بسلعة الأرز، كما تشهد أسعار البقوليات "الفول والفاصوليا والعدس" استقرارا فى الأسواق دون آى زيادة وتوافرها بكميات كبيرة وتكفى لفترات طويلة.