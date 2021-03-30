شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الخضروات اليوم بسوق الجملة.. والبطاطس بـ2 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال أحمد النجيب تاجر بسوق العبور للجملة أسعار الطماطم تتراوح بين 1-1.5 جنيها للكيلو، وأسعار الفاصوليا تتراوح بين 10-15 جنيها للكيلو، وأسعار الخيار البلدى بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو، وتراوحت البسلة بين 3-5 جنيهات للكيلو، الملوخية تتراوح بين 5-7 جنيهات للكيلو، البصل يتراوح بين 3-6.5 جنيها للكيلو، والباذنجان يتراوح بين 1-3 جنيها للكيلو.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إلى أن أسعار أسعار البطاطس تتراوح بين 1-2 جنيها للكيلو، ويترواح سعر الجزر بين 3 - 5 جنيهات، أسعار الكوسة بين 1.5-4.5 جنيه، والفلفل ألوان بين 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو، البطاطا بين 1.5 - 2 جنيها للكيلو.