شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الحديد اليوم بالسوق المصرى.. الطن بين 13800– 14000جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن حركة سوق مواد البناء تشهد استقرارا خلال الفترة القادمة مشيرا إلى أن أسعار حديد التسليح الطن ليتراوح بين 13500– 13650جنيها، موضحا أن السعر للمستهلك يتراوح بين 13800 – 14000 جنيها للطن.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن أسعار الأسمنت تتراوح بين 700-830 جنيها للطن وترواح سعر طن الأسمنت الأبيض بين 2350-2450 جنيها، وأسعار الجبس سجلت من 550 - 650 جنيها للطن، والرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، وسجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.