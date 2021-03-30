"تيك تيك ".. الكشرى فى خمس دقائق

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القاهرة - سامية سيد - الكشري المصري يخترق الأسواق العالمية والإقليمية بطريقة فورية

في زمن كان السفر وزيارة بلدان أجنبية ليس بالأمر العسير كان المرء يبحث عن أشهر المأكولات التي تشتهر بها البلد التي ينتوي زيارتها ولا تكتمل رحلته للمكان حتى يتناول أشهر مأكولات تلك البلدان مثل الباييا في أسبانيا والبيتزا في إيطاليا وغيرهم، وبالطبع فالكشري على رأس قائمة أكثر الأكلات الشعبية التي تُعرف مصر بها، ولما كان للكشري تلك الأهمية في تراث المأكولات المصرية ولدت فكرة تطويره ليصبح تناوله وتحضيره أسهل.

"تيك تيك " هو أول منتج لوجبة الكشري الفوري حول العالم، فلا يحتاج التحضير له سوى الماء المغلي وفي خلال خمس دقائق يكون جاهزا للأكل، وبالتالي يستطيع الفرد الإستمتاع بوجبة كشري متكاملة العناصر بشكل سريع وسهل بدون الدخول في تعقيدات تحضيره التقليدية، هذا إلى جانب تميز "تيك تيك" في كًونه سهل الحمل فيمكن وضعه داخل الحقائب بسهولة وبالتالي يمكن تناوله في أي مكان وأي ظروف سواء في السفر، أو في العمل أو في الجامعات.

وبالرغم من صدور منتج "تيك تيك" منذ عام واحد فقط إلا أنه سرعان ما إنهالت الطلبات عليه من العديد من الدول سواء العربية مثل الأردن والعراق وفلسطين وسلطنة عمان وكذلك الدول الغربية وعلى رأس القائمة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا، وتعتبر تلك البلدان هي البداية إذ أن الشركة المُصنعة للمنتج GK Global Food Industries لديها العديد من الطلبات من العديد من الدول لتصدير الكشري الفوري "تيك تيك" إليها.

وإستطاع "تيك تيك" أن يثبت تميزه في عدد من المحافل الدولية الخاصة بالأطعمة، إذ أنه حصل على جائزة الإبتكار (Innovation Award) في معرض Food Africa في عام 2019، وفي نفس العام شارك "تيك تيك" في معرض China International Import Expo حيث لاقى المنتج ردود فعل إيجابية للغاية، كما أن مشاركته في Gulfood الذي انعقد في شهرفبرايرمن هذا العام في دبي لاقت إستحسان وقبول هائل من الجماهير التي كانت متواجدة في المعرض.

و"تيك تيك" لن يكون المنتج الوحيد لـ GK Global Food Industries في الأسواق، إذ أن الشركة تعتزم أن تطلق هذا العام عددا من منتجاتها للمأكولات الفورية والتي ستتنوع في أنواعها ومذاقاتها لتناسب كافة الأذواق، فلا يزال في جُعبة الشركة الكثير من الأفكار التي تعتزم تنفيذها والعديد من الأحلام التي تعمل على أمل الوصول إليها وأهمها الطموح في أن تصبح GK Global Food Industries رائدة مجال المأكولات الفورية في العالم.