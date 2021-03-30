التخطيط تطلق الدليل الإجرائى لعملية التخطيط الاستراتيجى

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القاهرة - سامية سيد - هالة السعيد: الدليل يوضح المراحل المختلفة لعملية التخطيط والأدوات والنماذج اللازم استخدامها خلال كل مرحلة التخطيط الاستراتيجي يساعد على وضع أهداف واضحة تعد القاعدة الأساسية للتوجه لإعداد موازنة البرامج والأداء

أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ممثلة في الإدارة الاستراتيجية بالوزارة الدليل الاجرائي لعملية التخطيط الاستراتيجي والذي يعد المرجعية الرئيسية لعمل وحدات التخطيط الاستراتيجي بالدولة.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن الدليل يوضح من خلال خطوات بسيطة ومباشرة المراحل المختلفة لعملية التخطيط، والأدوات والنماذج اللازم استخدامها خلال كل مرحلة وكذلك المخرجات المتوقعة، بالإضافة إلى التركيز على ربط خطة الجهات مع برنامج الحكومة، والأجندة الوطنية للتنمية المستدامة؛ رؤية مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة الأممية.

وأوضحت السعيد أن الدليل الاجرائي للتخطيط الاستراتيجي يأتي في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقــم 1146 لسنة 2018 بشأن استحداث 6 تقسيمات تنظيمية جديدة في وحدات الجهاز الإداري للدولة، وقرار رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 86 لسنة 2019 بشأن استحداث تقسيم تنظيمي للإدارة الاستراتيجية بوحدات الجهاز الإداري للدولة.

وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن عملية التخطيط الاستراتيجي تعد أحد أهم مكونات العملية الإدارية التي تنعكس بشكل مباشر على نجاح الوحدات المختلفة في تحقيق أهدافها والتكامل مع بعضها البعض لتحقيق أهداف الدولة، كما يساعد التخطيط الاستراتيجي على وضع أهداف واضحة ومحددة وقابلة للقياس، والتي تعد القاعدة الأساسية للتوجه لإعداد موازنة البرامج والأداء التي تسعى الدولة للعمل من خلالها، مشيرة إلى ترجمة تلك الأهداف إلى خطط عمل متكاملة ومترابطة.

ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن التخطيط الاستراتيجي يوفر المادة الأساسية لعملية المتابعة والتقييم مما يحقق مع الوقت قدرًا من النضج المؤسسي للوحدات المختلفة، ويقدم فرصة جيدة لاستخلاص الدروس المستفادة من البرامج والمشروعات، موضحة أنه يحسن كذلك من قدرة الوحدات المختلفة على التعامل مع التغيير، من خلال القراءة المستمرة للبيئة المحيطة وترجمة نتائج هذه القراءة إلى أهداف وبرامج وآليات عمل مستقبلية تتيح للدولة مواكبة كل ما هو جديد والتفاعل بكفاءة مع الفرص والتحديات الطارئة.

ومن جانبه أشار المهندس خالد مصطفى، رئيس الإدارة الاستراتيجية بالوزارة إلى أن هذا الدليل يعد جزء من جهود الوزارة لبناء القدرات وتطوير أساليب العمل في وحدات الجهاز الإداري للدولة بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، مؤكدًا على بذل كل الجهود التي تدعم تنافسية الدولة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ويجيب الدليل على الأسئلة المتعلقة بكيفية تنفيذ الخطوات المختلفة للتخطيط الاستراتيجي والمسؤولين عن التنفيذ ومتى يجب القيام بكل خطوة، حيث يمكن اتباع الخطوات والأساليب الموضحة في هذا الدليل، والأدوات والنماذج المرفقة به أثناء تنفيذ المراحل المختلفة لعملية التخطيط الاستراتيجي والالتزام بنظام الحوكمة الموضح لاعتماد وتكامل الخطط الاستراتيجية، مع مراعاة الانتهاء من إعداد المخرجات المختلفة طبقًا للأطر الزمنية المطروحة.

للاطلاع وتحميل الدليل الاجرائي لعملية التخطيط الاستراتيجي من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عبر الرابط http://bit.ly/39rE5we