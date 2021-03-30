شكرا لقرائتكم خبر عن الذكاء الاصطناعي واﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ على أجندة المؤتمر الدولي الثالث ﻟﻠﺘﺸﻴﻴﺪ والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف الدكتور خالد الذهبي، أنه سيتم مناقشة عدة موضوعات أخرى على أجندة المؤتمر، منها إدارة اﻟﻤﺮاﻓﻖ، واﻹدارة اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻟﻸﺻﻮل، واﻟﻨﻘﻞ اﻟﺬﻛﻲ وإدارة اﻟﻤﻮاﺻﻼت، وﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ واﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ، وإدارة اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ، وأﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﻟﺨﻀﺮاء، واﻷداء اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ، وﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ، واﻹدارة الإﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ، واﻟﺪﻋﺎوى وﻓﺾ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت واﻟﺘﺤﻜﻴﻢ، وإدارة اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ، وﺗﻌﻠﻴﻢ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﻟﺘﺸﻴد، وإدارة المشروعات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ، وﻧﻤﺬﺟﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺒﻨﺎء، وﺣﻠﻮل إﻧﺘﺮﻧﺖ اﻷﺷﻴﺎء ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻼت اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻀﺨﻤﺔ.
وأشار الدكتور خالد الذهبي، إلى أن من ضمن أهداف المؤتمر الدولي اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻟﻠﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت، أنه يتيح ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﻴﻦ وﺧﺒﺮاء اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺘﻘﺪﻳﻢ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﺣﺪث اﻻﺗﺠﺎﻫﺎت والاﺑﺘﻜﺎرات واﻻﻫﺘﻤﺎﻣﺎت وأﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت ﻓﻲ اﻹدارة اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﻬﺪف اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ إلى ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻨﺎ واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺸﻴﻴﺪ اﻟﻤﺴﺘﺪام وإدارة اﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وإدارة اﻟﻤﺪن اﻟﺬﻛﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص.