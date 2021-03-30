شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع جنيهين اليوم.. وعيار 21 يسجل 753 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء تراجعا بقيمة جنيهين، ليهبط سعر جرام الذهب إلى 753 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولا ومبيعا في السوق المصري، مع تسجيل الذهب عالميًا متوسط سعر دون 1700 دولار، وسط توقعات بتغير آخر لأسعار الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر: عيار الذهب 21 يسجل 753 جنيها للجرام.

عيار الذهب 18 يسجل 645 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 860 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6024 جنيها للجرام.

متوسط أونصة الذهب 1700 دولار.

وبدأ الذهب تداولاته اليوم على تذبذب واضح، لكن الأسعار حاليا تسجل متوسطات متدنية قياسا على سعر الإغلاق أمس، وذلك مع تراجع السعر العالمي للذهب قرابة 1.9% خلال الـ 24 ساعة الماضية.

الذهب يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، الذي عادة ما يرتفع بفعل التحفيز واسع النطاق الذي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن، وهنا قد نشهد ارتفاع في سعر الذهب عالميًا.

سعر الدولار ينتعش اليوم أمام الين واليورو وكذلك عائد السندات الأمريكية المرتفع نسبياً، وهذا تسبب في حدوث تراجعات كبيرة في سعر الذهب خلال التداولات.