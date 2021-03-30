شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع جنيهين اليوم.. وعيار 21 يسجل 753 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
عيار الذهب 21 يسجل 753 جنيها للجرام.
عيار الذهب 18 يسجل 645 جنيها للجرام.
عيار الذهب 24 يسجل 860 جنيها للجرام.
الجنيه الذهب 6024 جنيها للجرام.
متوسط أونصة الذهب 1700 دولار.
وبدأ الذهب تداولاته اليوم على تذبذب واضح، لكن الأسعار حاليا تسجل متوسطات متدنية قياسا على سعر الإغلاق أمس، وذلك مع تراجع السعر العالمي للذهب قرابة 1.9% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
الذهب يُعتبر تحوطا في مواجهة التضخم، الذي عادة ما يرتفع بفعل التحفيز واسع النطاق الذي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي، وهذا ما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية الآن، وهنا قد نشهد ارتفاع في سعر الذهب عالميًا.
سعر الدولار ينتعش اليوم أمام الين واليورو وكذلك عائد السندات الأمريكية المرتفع نسبياً، وهذا تسبب في حدوث تراجعات كبيرة في سعر الذهب خلال التداولات.