شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تحقق نموا 5% فى صاردات الأثاث خلال يناير وفبراير 2021 بـ43 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت صادرات مصر من الأثاث بداية العام الجارى خلال يناير وفبراير 2021 بنسبة نمو 5% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق عليه ليبلغ قيمته 43 مليون دولار، وتصدرت السعودية والإمارات العربية المتحدة أولى الدول فى صادرات الأثاث المصرى وفقا لتقرير المجلس التصديرى للأثاث، وجاءت العراق فى المرتبة الثالثة ويليهم بالترتيب عمان، والسودان، والأردن، وليبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ونيجيريا.

وذكر المجلس التصديرى للأثاث، إن معدلات نمو الصادرات بدأت مع بداية العام الجارى نسبيا، على عكس انخفاضها على مدار عام 2020 الماضى، وانخفضت صادرات مصر من الأثاث خلال عام 2020 بنحو 10% لتسجل 244 مليون دولار وتحتل الصادرات إلى الدول العربية 81% والدول الأوروبية نحو 8% ونحو 4% لدول الأمريكتين و4% للدول الإفريقية و3% لباقى دول العالم ، يأتى ذلك وفقا لتقرير الصادرات السنوى من المجلس التصديرى للأثاث عن عام 2020 .

كما أن عدد المصدرين بلغ 803 مصدر على مدار العام السابق، كما جاءت أكبر الدول العربية المستفيدة من الصادرات المصرية على مدار عام 2020 هى المملكة العربية السعودية بقيمة 67 مليون دولار بنحو 27% من إجمالى قيمة الصادرات تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 31 مليون دولار بنسبة 13% لاجمالى قيمة الصادرات، ثم يليها العراق بواقع 28 مليون دولار بنسبة 11%، ثم سلطنة عمان بقيمة 20 مليون دولار ونحو 8% من إجمالى الصادرات أيضا وتعتبر هذة الدول الأربعة تمثل 59% من قيمة صادرات القطاع بأكمله .

ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماع الأربعاء 7 إبريل المقبل عن أهم ملامح قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 عبر الفيديو كونفرانس .