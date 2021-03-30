شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-3-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انخفضت جميع أسعار العملات اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وهى الدولار واليورو والجنيه الاسترلينى والريال السعودى والدينار الكويتى، حيث انخفض سعر الدولار، وانخفض ايضا سعر صرف اليورو ليسجل 18.37 جنيه للشراء، 18.54 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل واصل سعر الدولار الانخفاض اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الاثنين، لينخفض سعره بقيمة "قرش واحد" ليسجل فى البنك الأهلى 15.65جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى فسجل متوسط سعر الصرف 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتحديث بيانات البنوك المصرية اليوم.



ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليومانخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليومانخفض سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى 18.37 جنيه للشراء، 18.54 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ18.43 جنيه للشراء، 18.58 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليومانخفض سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 21.50 جنيه للشراء، 21.70 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ21.54 جنيه للشراء، 21.75 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليومانخفض سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، ليسجل 4.15 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 4.14 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليومانخفض صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى ليسجل 49.02 جنيه للشراء، و52.11 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 49.04 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.