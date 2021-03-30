شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر الدولار اليوم الثلاثاء بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سعر الدولار يواصل الانخفاض اليوم الثلاثاء 30-3-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك مقارنة بأسعاره أمس الاثنين، لينخفض سعره بقيمة "قرش واحد" ليسجل فى البنك الأهلى 15.65جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه للشراء، 15.76 جنيه للبيع، أما فى البنك المركزى فسجل متوسط سعر الصرف 15.66 جنيه للشراء، و15.76 جنيه للبيع، وذلك وفقا لتحديث بيانات البنوك المصرية اليوم.

وفى سياق متصل تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين، إذ تعرضت لضغوط بفعل قوة الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية مع تنامي التوقعات بتحسن اقتصادي سريع في ظل تقدم حملات التطعيم.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى: سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 15.65 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.66 جنيه.

15.75 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.76 جنيه.

15.77 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 15.78 جنيه. سعر الدولار فى بنك مصر15.65 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك مصر15.65 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك القاهرة15.67 جنيه للشراء مقابل سعره أمس كان بـ 15.68 جنيه.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة 15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.

15.77 جنيه للبيع. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء. سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.67 جنيه للشراء.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.67 جنيه للشراء.

15.77 جنيه للبيع.