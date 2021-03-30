ليست أول حادثة للسفينة.. والقبطان المتهم الأول في خنق السويس

تسببت السفينة البنمية «إيفر جيفين» التي جنحت في قناة السويس بأزمة في واحد من أهم الممرات التجارية في العالم، قبل أن تحل في وقت قياسي بسواعد مصرية في ظرف ستة أيام. ومع تفاقم الأزمة بدأت العديد من وسائل الإعلام العودة إلى أرشيف السفينة، ووجدت أن هذه الحادثة ليست الأولى التي تتسبب بها، في حين وجهت العديد من التقارير أصابع الاتهام إلى قبطان السفينة، وأشارت إلى أنه ربما خطأ ارتكبه تسبب في هذا الجنوح.

وكشفت تقارير إعلامية أن السفينة البنمية الجانحة في قناة السويس تعرضت لأكثر من حادث، ويعد هذا الحادث الكبير هو الثاني للناقلة «إيفر جيفين» خلال نحو عامين. وفي فبراير 2019، اصطدمت سفينة الشحن «إيفر جيفين» بعبارة صغيرة ترسو على نهر إلبه في مدينة هامبورج الألمانية. وألقت السلطات في ذلك الوقت باللوم على الرياح القوية في الاصطدام الذي ألحق أضراراً بالغة بالسفينة.

وبحسب إذاعة NDR الألمانية فإن الاتحاد الأوروبي يناقش بالفعل إمكانية اتخاذ إجراءات لمنع استقبال السفينة مرة أخرى في أوروبا، بسبب تكرار مشاكلها وأعطالها الفنية التي تؤثر في الملاحة الدولية، وذلك بعدما صدمت العبارة الراسية في ألمانيا ثم تعطيلها لمجرى قناة السويس.

وتعد سفينة «إيفر جيفين» من أكبر سفن الشحن في العالم، حيث يمكن أن تحمل حوالي 20000 حاوية في وقت واحد، وتم إنشاؤها عام 2018 بطول يقارب 400 متر وعرض 59 متراً.

وكانت هيئة قناة السويس، أعلنت في وقت سابق، أن الحادث «يعود بشكل أساسي إلى انعدام الرؤية الناتجة عن سوء الأحوال الجوية نظراً لمرور البلاد بعاصفة ترابية، بلغت معها سرعة الرياح 40 عقدة، ما أدى إلى فقدان القدرة على توجيه السفينة، ومن ثم جنوحها».

لكن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن أن قبطان السفينة الجانحة في قناة السويس «إيفر جيفين»، هو المسؤول الأول والأخير عن الأزمة، وأكد أن الرياح وسوء الطقس ليسا سبب الحادثة، موضحاً أن القناة تحملت مراكب أكبر من السفينة الجانحة، معتبراً، وفق ما نقلت صحيفة «المصري اليوم» أن قبطان السفينة هو المسؤول عن وقوع تلك الحادثة.

وأوضح الفريق أسامة ربيع أن «قبطان السفينة الجانحة، هو المسؤول عن الأزمة، لأنه قائد السفينة»، مشيراً إلى أن المرشد قراره استشاري، «والمسؤول الأول والأخير هو القبطان». وأكد رئيس هيئة قناة السويس أن التحقيقات ستكشف عن السبب الرئيسي وراء أزمة السفينة الجانحة.

وأضاف: «لا أظن أنها حادثة متعمدة، وقد طلبنا من ربان السفينة التحفظ على جميع الوثائق المكتوبة والمصورة والمسجلة، لحين إتمام التحقيقات بعد تعويم السفينة».

وكشفت صور نشرتها وكالة «نوفوستي» الروسية بالأقمار الصناعية، الجمعة، عن مسار غريب سلكته سفينة الحاويات «إيفر جيفين» العالقة في قناة السويس قبل دخولها والجنوح. وقالت الوكالة، إنه وفقاً للصور اتبعت السفينة مساراً مثيراً للجدل في البحر الأحمر، وتُظهر أنها سلكت مساراً دائرياً وغير مفهوم قبل أن تدخل ممر القناة.