تراجع النفط مع تحول الأنظار من السويس إلى «أوبك بلس»

تراجعت أسعار النفط، الثلاثاء عقب استئناف حركة الشحن عبر قناة السويس بعد أيام من الانتظار وتحول الأنظار إلى اجتماع أوبك بلس الذي قد يشهد تمديد القيود على الإمدادات وسط عمليات إغلاق جديدة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وبحلول الساعة 0115 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 15 سنتا بما يعادل 0.2 بالمئة ليصل إلى 64.83 دولار للبرميل بعد أن حقق مكاسب بلغت 0.6% الاثنين. وتراجع الخام الأمريكي سنتا واحدا ليسجل 61.55 دولار للبرميل.

واستؤنفت حركة الملاحة بقناة السويس مساء الاثنين بعد تعويم سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن التي سدت الممر المائي لقرابة أسبوع، بينما تنتظر أكثر من 400 سفينة عبور الممر الملاحي.

وتتحول أنظار السوق إلى اجتماع يوم الخميس لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها بما في ذلك روسيا في فيينا.

وقال مصدر مطلع إن السعودية مستعدة لدعم تمديد تخفيضات النفط التي تنفذها أوبك وحلفاؤها لتشمل مايو ويونيو وإنها مستعدة أيضا لتمديد تخفيضاتها الطوعية لتعزيز الأسعار.

(رويترز)