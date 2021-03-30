شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم «جلفار» و«العالمية» تواصل التحليق والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصلت الأسهم الإماراتية الأداء الإيجابي في مستهل جلسة الثلاثاء، وارتفع مؤشر سوق دبي 0.23% بينما صعد مؤشر سوق أبوظبي 0.5%.

وارتفع سهم «جلفار» ملامساً الحد الأقصى المسموح به للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 14.7%، بينما صعد سهم العالمية القابضة قرابة 10% عند 67.5 درهم مضيفا مكاسب بـ 6 دراهم.

وكانت أسهم الإمارات الأفضل أداءً خليجياً الاثنين، وأغلقت أسواق الخليج على تباين وسط آمال في إعادة فتح قناة السويس بعد تعويم السفينة الجانحة التي سدت الممر المائي المزدحم.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 1.4 بالمئة، مدعوما بصعود سهم مصرف الراجحي 1.5 بالمئة والبنك الاهلي التجاري 3.6 بالمئة.

وقال دانيال تقي الدين، محلل السوق لدى إف.اكس بريموس لرويترز، «ثمة أمل جديد في أسواق الخليج حيث بدأت تتعافي العديد من الصناعات. هذه أنباء جيدة لأن السوق تضررت قليلا الأسبوع الماضي وكان الأداء ضعيفا بعض الشيء».

وأضاف أن المحللين يتوقعون الآن أن تنتعش السوق من مصاعب الأسبوع الماضي بل وأن تسجل مكاسب كبيرة.

وزاد مؤشر دبي الرئيسي 2.1 بالمئة، وصعد سهم بنك الامارات دبي الوطني، 2.7 بالمئة وإعمار العقارية 2.9 بالمئة.

وكانت دبي القابضة، قالت إنها أقامت شراكة مع خمس شركات لإقامة منشأة لتوليد الطاقة من المخلفات بأربعة مليارات درهم (1.09 مليار دولار).

وأغلق مؤشر أبوظبي على ارتفاع 1.2 بالمئة. وقاد الاتجاه الصعودي سهم اتصالات بزيادته 2.4 بالمئة.

وارتفع سهم شركه الخليج للصناعات الدوائية (جلفار) 14.4 بالمئة بعدما بدأت الشركة تصنيع لقاح شركة سينوفارم الصينية ضمن مشروع مشترك بين سينوفارم و«جي.42» في أبوظبي.

بموجب المشروع المشترك، يقام مصنع كبير في أبوظبي بطاقة 200 مليون جرعة لقاح سنويا.

وفي قطر، ارتفع المؤشر 1.3 بالمئة، بينما نزل مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.2 بالمئة. وفقد سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة وهبط سهم الشركة الشرقية للدخان 3.7 بالمئة.

ونزل مؤشر البحرين واحدا بالمئة إلى 1458 نقطة، ومؤشر مسقط 0.5 بالمئة ليبلغ 3684 نقطة، وتراجع مؤشر

الكويت 0.3 بالمئة مسجلا 6290 نقطة.

