شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة التجارة: واشنطن ليست مستعدة بعد لرفع الرسوم عن الواردات الصينية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت ممثلة التجارة الأمريكية كاثرين تاي، لصحيفة وول ستريت جورنال: إن الولايات المتحدة ليست مستعدة بعد لرفع الرسوم الجمركية عن الواردات الصينية لكنها منفتحة على التحادث مع بكين.

وأكدت تاي التي عينت رسمياً في 17 آذار/مارس في منصبها، أنها تدرك أن هذه الرسوم تضرب بعض الشركات والمستهلكين الأمريكيين لكنها تسمح أيضاً بحماية مؤسسات أمريكية.

في كانون الثاني/يناير 2020 وقع دونالد ترامب اتفاقاً مع بكين لتعليق جزء من الرسوم الأمريكية الإضافية وتهدئة الأجواء في الحرب التجارية بين البلدين.

وأوضحت تاي التي تتكلم الصينية بطلاقة في مقابلة مع الصحيفة «سمعت أشخاصاً يطلبون مني رفع هذه الرسوم الجمركية».

إلا أن المستشارة القانونية السابقة للشؤون التجارية للحزب الديمقراطي في مجلس النواب التي ولد والداها في الصين، حذرت من أي إلغاء سريع للرسوم الجمركية مشيرة إلى أن ذلك قد يضر بالاقتصاد الأمريكي إلا في حال التبليغ عن تغير سياسي «حتى تتمكن الأطراف الاقتصادية من التكيف».

وأضافت أن من الأساسي «للشركات والتجار والصناعيين وموظفيهم» أن يكونوا قادرين على التخطيط للمستقبل.

وأكدت تاي (47 عاماً) أن الرسوم الجمركية تكلف غالياً بعض الشركات الأمريكية إلا أنها فرضت «لتصحيح وضع تجاري غير متوازن وظالم».

وبررت الاستمرار بها أيضاً لأسباب تكتيكية موضحة «كل مفاوض حذق يحتفظ بكل الخيارات مفتوحة أمامه».

وبحثت تاي ممارسات بكين التجارية خلال اتصالات مع وزراء يابانيين وخلال جلسات تثبيتها في منصبها وقالت إنها تؤيد «دراسة شاملة» للعلاقة التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم. (أ.ف.ب)