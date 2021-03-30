شكرا لقرائتكم خبر عن كولومبيا تسابق الزمن لإنقاذ 11 عامل منجم عالقين تحت الأرض والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بوغوتا- أ.ف.ب

دخلت فرق الطوارئ الكولومبية، الاثنين، في سباق مع الزمن لإنقاذ 11 عامل منجم محتجزين منذ ثلاثة أيام تحت الأرض في منجم للذهب غير قانوني في نيرا بشمال غرب البلاد، بعدما أدّت أمطار غزيرة إلى غمره بالمياه. وقال لويس فيلاسكيز حاكم مقاطعة كالداس حيث تقع نيرا للصحفيين: «ما زال لدينا 11 مفقوداً (...) نأمل أن يتمّ إنقاذهم في أقلّ من 48 ساعة».

والعمّال الـ11 محتجزون في بئر بعمق 17 متراً غمرتها المياه الجمعة، بعد هطول أمطار غزيرة. وبحسب الوكالة الوطنية للمناجم فإنّ فرق الطوارئ استعانت بمضخّات لشفط المياه من البئر. وقال وزير الطاقة والمناجم دييغو ميسا في بيان متلفز: «لدينا مشاكل لأنّ الاتّصال صعب للغاية، والوصول إلى المكان أيضاً»، مشيراً إلى أنّ المنجم المنكوب «غير مرخّص».

وأصبح التعدين غير القانوني وتهريب المخدّرات مصدري الدخل الرئيسيين للعديد من الجماعات المسلّحة في هذا البلد الذي يشهد منذ حوالي 60 عاماً حرباً داخلية معقّدة. ومنذ مطلع العام الجاري، تسبّبت حوادث التعدين في كولومبيا بمقتل 33 شخصاً، وفقاً للوكالة الوطنية للمناجم، مقابل 171 في 2020 و82 في عام 2019. والمعادن المستخرجة بشكل قانوني في كولومبيا تمثّل، إضافة إلى النفط، موارد التصدير الرئيسية لرابع أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.