الحكومة الكويتية تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

الكويت- كونا

أدى رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وأعضاء الحكومة، الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقاً للمادة (91) من الدستور الكويتي. وتنص المادة على أنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.

وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح قد أصدر في 24 يناير الماضي أمراً أميرياً بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيساً لمجلس الوزراء. كما أصدر سمو أمير الكويت في الثاني من مارس الجاري مرسوماً بتشكيل الحكومة الجديدة، وأدوا اليمين الدستورية في اليوم التالي خلال استقبال أمير الكويت لهم في قصر «بيان» بحضور سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت.