تعافي الرئيس السوري وعقيلته من «كورونا»

دمشق- سانا

أعلنت الرئاسة السورية، الثلاثاء، أن الرئيس بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد، عادا لمزاولة العمل بشكل طبيعي بعد زوال أعراض الإصابة بوباء «كوفيد-19».

وجاء في خبر نشرته صفحة رئاسة الجمهورية على «فيسبوك»: أنه.. بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد-19 وظهور القيم السلبية لمسحة الـ PCR التي تم إجراؤها لهما.. الرئيس بشار الأسد والسيدة أسماء الأسد يعودان بدءاً من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي. مع تمنياتهما لكل المرضى بالشفاء العاجل. وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في الثامن من الشهر الجاري عن إصابة الأسد وعقيلته بفيروس «كورونا» وأنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.