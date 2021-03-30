شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين يكرر الإغلاقات الايجابية- تحليل - 30-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

لا تغيير على مسار سعر الزوج الصاعد بتذبذبه المتكرر فوق دعم القناة الصاعدة والممتد حاليا نحو 128.60, لذلك سنبقى بانتظار تجميعه للعزم الإيجابي الإضافي والمطلوب لتحقيق الأهداف الرئيسية المستقرة عند 130.10 و 130.70 على التوالي.

أما محاولة تسلل السعر دون الدعم المذكور سابقا فإن ذلك يعلن عن انتقاله للمسار الهابط ليجبره ذلك على تكبد العديد من الخسائر بهبوطه نحو 127.80 وصولا لمستوى تصحيح 38.2% فيبوناتشي والمتمركز عند 126.70.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.70 و 130.10

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم