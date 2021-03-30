شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يحوم قرب المقاومة-تحليل - 30-3-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج ارتداده الإيجابي الأخير بملامسته للمقاومة المستقرة قرب 151.90 ليؤكد باستقراره دونها عن استعداده لتشكيل تداولات تصحيحية هابطة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, باكتساب السعر حاليا للعزم السلبي يدعونا لترجيح انجذابه أولا نحو 149.85 ومن ثم ليحاول الوصول نحو الهدف الرئيسي الأول والمستقر عند 147.80.

لابد من التنويه إلى أن محاولة اندفاع السعر فوق المقاومة الحالية فإن ذلك سيعمل على تأجيل الهبوط بشكل مؤقت لحين ملامسته للحاجز الإضافي المستقر عند 152.90 ومن ثم ليبدأ بالهبوط وتسجيل الأهداف المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 152.00 و 149.85

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط